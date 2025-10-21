Россиян предупредили о подорожании кофе

Кофе в России подорожает на 20-25% в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» генеральный директор «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин.

«Ожидаем, что в 2026 году цена на кофе в России может вырасти процентов на 20—25%. Прежде всего, на стоимость кофе влияют два основных фактора. Первый — это биржевые цены на кофе, формирующиеся на международных торговых биржах в Нью-Йорке и Лондоне. Второй фактор — это курс доллара к рублю. Если говорить про 2026 год, то мы ожидаем, что кофе на бирже значительно не подорожает в сравнении с 2025 годом. И дело не в прогнозе урожая основных стран производителей, а скорее в торговых войнах, развязанных президентом США Дональдом Трампом, и кофе не стал исключением», — отметил Гущин.

Он пояснил, что повышение ввозных пошлин на кофе в США, являющихся основным покупателем кофе в мире, может привести к снижению объемов потребления и оказать давление на биржевые цены.

Курс рубля в 2026 году может принести сюрпризы и в случае роста доллара потянуть конечные цены на кофе вверх, добавил эксперт.

Гущин заключил, что Россия еще находится на этапе развития культуры потребления кофе и его популяризации, и даже в случае некоторого роста цены на него люди не откажутся от этого по-прежнему доступного для большинства источника дофамина, витамина радости. Будет расти потребление кофе как дома, так и вне дома, предположил эксперт.

Пачка растворимого кофе 150 г сейчас обходится примерно в 580,5 рублей, упаковка молотого 250 г — около 656 рублей, тот же объем зерен — порядка 797,8 рубля.

