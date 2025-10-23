Стало известно, сколько будет стоить доллар на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить более 82 рублей, евро — 96 рублей, юань — 11,5 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Налоговый период октября завершится, что лишит рубль локальной опоры. ЦБ, вероятнее всего, удержит ключевую ставку на уровне 17% в октябре, что в целом будет нейтральным сценарием для рубля. А если регулятор понизит ставку, чего также нельзя исключать, то рубль среднесрочно будет терять позиции быстрее.

Профицит платежного баланса сокращается за счет сезонного восстановления импорта и негативного эффекта на экспортную выручку со стороны относительно низких мировых цен на энергоресурсы и западных санкций», — отметил Шепелев.

Он добавил, что с конца сентября цены на нефть просели почти на $10, и это транслируется в слабость рублевого курса ближе к новому году.

По словам Шепелева, в то же время Федеральная резервная система США в конце будущей недели может понизить процентные ставки, это снимет часть давления доллара на другие валюты и котировки сырья. Кроме того, геополитический фон может улучшиться, что в целом повысит сентимент в отношении рублевых активов, предположил финансист.

Таким образом, базово до конца октября можно ждать умеренного ослабления рубля, подытожил Шепелев. К концу года он ожидает доллар выше 85 рублей, евро — по 100 рублей и юань по 12 рублей. Наибольшее снижение вероятно в последние недели года на фоне традиционного всплеска расходов потребителей и компаний, заключил финансист.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин оценил возможность доллара по 75 рублей.