В России оценили возможность доллара по 75 рублей

Курс доллара может временно достичь уровня 75-77 рублей, но так же стремительно вернуться к 80-82 рублям, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Прокол вниз отметки 80 рублей за доллар говорит о серьёзной подавленности спроса на зарубежную валюту в России. Ожидания сохранения жёсткости курса ЦБ и налоговые новеллы сыграли за рубль и вынудили российских импортеров пересмотреть свои среднесрочные планы. Доллар по чуть более 79 рублей — это не аномалия, а волатильность на «тонком» валютном рынке, когда курсы могут двигать даже единичные крупные сделки. Курс доллара сейчас могут временно продавить и до 75-77 рублей, но он также стремительно может вернуться к 80-82 рублям», — отметил Бахтин.

По его словам, если доллар и будет дешевле, то совсем не намного, потенциал укрепления рубля ограничен. Бахтин полагает, что текущие значения находятся у пика рубля.

По прогнозу Бахтина, к началу зимы курс доллара достигнет 82-84 рубля, евро —94-96 рублей, юаня — 11,3-11,6 рубля.

С 13 октября доллар на внебиржевом рынке стоит чуть больше 79 рублей, и это почти на 33% меньше, чем в начале года. Почему доллар дешевеет и чего ожидать дальше — в нашем материале.

