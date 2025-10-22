Для возвращающихся в Россию компаний могут разработать шкалу оценки

Возвращение в Россию ранее ушедших с российского рынка зарубежных компаний должно быть основано на перечне гибких критериев. Об этом на заседании комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» сообщил заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев, передает ТАСС.

По его словам, иностранные компании на момент возвращения в Россию должны не иметь долгов по налогам и другим взносам, а также сохранять рабочие места.

Первым, что будет учитываться — это причины прекращения работы компаний в России. Тюпышев отметил, что в данный момент федеральные ведомства и бизнес-объединения работают над формированием перечней отраслевых критериев, которые должны быть применены к ушедшим ранее инвесторам.

Кроме того, Тюпышев добавил, что дополнительным условием возвращения зарубежной компании в Россию может стать передача технологий производства, а также открытие совместных предприятий на территории РФ.

До этого в Минфине РФ заявляли, что возврат иностранных компаний на российский рынок будут проводить на рыночных условиях, а также будут дополнительные критерии с учетом отраслевой специфики.

Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить условия возврата иностранных компаний в страну.