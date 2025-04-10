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В Минфине назвали условия возврата иностранных компаний в Россию

Минфин: возврат иностранных фирм будет происходить на рыночных условиях
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Мария Девахина/РИА «Новости»

Возврат иностранных компаний на российский рынок будут проводить на рыночных условиях, это базовый критерий, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение директора департамента финансовой политики Минфина России Алексея Яковлева.

Он назвал такие условия базовыми, не пояснив, что имеет в виду. Также Яковлев отметил, что помимо базовых критериев к возвращающимся компаниям предъявят дополнительные критерии с учетом отраслевой специфики.

Во второй половине марта председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что возвращение в Россию для западных компаний будет непростым. Во-первых, многие «места» на российском рынке уже заняты, подчеркнул Аитов.

В начале марта «Новости Mail» представили результаты исследования, согласно которым большинство россиян — 93% — уверены, что в течение одного-трех лет зарубежные бренды снова появятся в России.

50% из них предполагают, что возможно возвращение лишь некоторых брендов, а 43% считают, что вернется большинство. Только 3% опрошенных считают, что иностранные бренды не вернутся. Столько же не смогли дать точный ответ.

Ранее экономист назвал пользу от возвращения зарубежных брендов в Россию.

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