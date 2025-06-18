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В России планируют ужесточить условия возврата иностранных компаний в страну

Решетников: условия возврата иностранных компаний в России ужесточат
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Павел Лисицын/РИА Новости

Возвращение иностранного бизнеса на территорию России по многим направлениям будет осуществляться на ужесточенных условиях. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью RT в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Возврат по многим направлениям будет уже на других условиях. По многим направлениям изменились подходы к той же локализации, например, в автопроме», — отметил он.

До этого глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что зарубежные компании официально не обращались для возвращения на рынок России. Он отметил, что сегодня Россия переходит на политику разумного торгового и промышленного протекционизма. В связи с этим российские власти будут аккуратно регулировать западные компании в пользу отечественных производителей.

В мае стало известно, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство и администрацию президента перечень условий возвращения ушедших после февраля 2022 года иностранных компаний.

Ранее Путин высказался о возможном возвращении McDonald's в Россию.

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