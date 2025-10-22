На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минфине пообещали обеспечить участников СВО при любых обстоятельствах

Силуанов: обеспечение участников СВО и их семей является приоритетом Минфина
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в ходе пленарного заседания Госдумы, что участники спецаильной военной операции (СВО) и их семьи при любых обстоятельствах будут обеспечены средствами.

«Такая уверенность есть, и такая уверенность должна у вас быть, и у нас есть, поскольку при любых обстоятельствах семьи участников специальной военной операции в полном объёме, это наш приоритет, подчеркну, будут обеспечены необходимы финансированием», — сказал министр, представляя в I чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы.

По его словам, в проекте бюджета на поддержк участников СВО предусмотрено более 13 млрд рублей.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о продлении трудового договора участникам специальной военной операции, которые по состоянию здоровья по окончании службы не смогли вернуться к работе в установленные три месяца.

В соответствии с нормами, установленными Трудовым кодексом РФ, бойцам давалось три месяца возвращение к работе на прежнем месте — в противном случае организация имела право уволить сотрудника.

В декабре депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о сохранении рабочих мест за участниками СВО на весь период прохождения службы.

Ранее Минобороны предложило изменить процедуру выплат мобилизованным после увольнения.

