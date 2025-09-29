На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин подписал закон о продлении трудовых договоров участникам СВО

Путин внес изменения в Трудовой кодекс о продлении договоров участникам СВО
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении трудового договора участникам специальной военной операции (СВО), которые по состоянию здоровья по окончании службы не смогли вернуться к работе в установленные три месяца. Соответствующий документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.

В соответствии с нормами, установленными Трудовым кодексом РФ, бойцам давалось три месяца возвращение к работе на прежнем месте — в противном случае организация имела право уволить сотрудника.

Решение о продлении срока действия контракта с участниками СВО до конца периода временной нетрудоспособности было принято в связи с возможной необходимостью более долгой реабилитации по окончании военной службы.

В декабре депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о сохранении рабочих мест за участниками специальной военной операции (СВО) на весь период прохождения службы. Согласно документу, в Трудовой кодекс России внесут изменения, в рамках которых трудовой договор с работником будет приостановлен на весь период прохождения военной службы по контракту независимо от срока, на который он был заключен.

Ранее Минобороны предложило изменить процедуру выплат мобилизованным после увольнения.

