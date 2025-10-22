На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России подешевела минимальная продуктовая корзина

«Руспродсоюз»: в РФ минимальная продуктовая корзина за месяц подешевела на 1,8%
true
true
true
close
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

В России стоимость минимальной продуктовой корзины за месяц снизилась на 1,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз».

«Стоимость месячной корзины продуктов для россиян снизилась на 1,8% за месяц и на 0,2% с начала года. Набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 171,5 руб.», — говорится в сообщении.

По данным агентства, самая дорогая продуктовая корзина на Чукотке — 17 980,4 руб. и в Камчатском крае — 12 673,4 руб. При этом дешевле всего продукты можно приобрести в Мордовии — 5 812,5 руб. и в Пензенской области — 6 002,4 руб.

Специалисты отметили, что стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 8 624,7 руб., в Санкт-Петербурге — 8 441,5 руб. Кроме того, в Московской области она в среднем стоит 7 649 руб.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал, что снижение или повышение НДС обычно мало влияет на розничные цены, что неоднократно подтверждалось на практике. По его словам, предстоящий рост на 2% также вряд ли сильно отразится на стоимости продуктов – вероятнее всего, изменения будут неощутимы.

Напомним, Минфин предложил повысить налог на добавленную стоимость в России на 2 процентных пункта, до 22%. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026–2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России упали продажи овощей.

