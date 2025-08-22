В России упали продажи овощей

С августа 2024 года по июль 2025-го продажи свежих овощей в России сократились на 2,6%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен».

Больше всего спрос упал на баклажаны (-16%), кабачки (-10,5%) и картофель (-6,4%). Также негативная динамика наблюдается в продажах помидоров, редиса и огурцов.

Как пояснил директор по аналитике компании NTech Леонид Ардалионов, россияне стали покупать меньше овощей, поскольку хотят сэкономить и переходят на менее качественные позиции. При этом он подчеркнул, что еще год назад в стране наблюдалась другая ситуация, однако теперь потребители вынуждены оптимизировать свою продуктовую корзину.

В публикации говорится, что изменение спроса покупателей последовало за снижением мотивации у производителей, которые стали меньше выращивать овощей в открытом грунте из-за нестабильной стоимости закупок, неустойчивого спроса и растущих издержек.

Среди других причин падения продаж овощей в России названо холодное лето, из-за чего жители РФ выбирали в этот период более плотную пищу.

До этого опрос Rambler&Co и программы лояльности «СберСпасибо» показал, что 74% россиян на фоне роста цен на продукты стараются сократить расходы. Согласно результатам исследования, 8% респондентов для экономии пользуются бонусами банков, 15% — программами лояльности ретейлера, а 51% предпочитают оба варианта.

Ранее россиян предупредили о «запредельном скачке» цен на картофель.