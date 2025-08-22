На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России упали продажи овощей

«Ъ»: россияне стали реже покупать свежие овощи из-за стремления сэкономить
true
true
true
close
Depositphotos

С августа 2024 года по июль 2025-го продажи свежих овощей в России сократились на 2,6%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен».

Больше всего спрос упал на баклажаны (-16%), кабачки (-10,5%) и картофель (-6,4%). Также негативная динамика наблюдается в продажах помидоров, редиса и огурцов.

Как пояснил директор по аналитике компании NTech Леонид Ардалионов, россияне стали покупать меньше овощей, поскольку хотят сэкономить и переходят на менее качественные позиции. При этом он подчеркнул, что еще год назад в стране наблюдалась другая ситуация, однако теперь потребители вынуждены оптимизировать свою продуктовую корзину.

В публикации говорится, что изменение спроса покупателей последовало за снижением мотивации у производителей, которые стали меньше выращивать овощей в открытом грунте из-за нестабильной стоимости закупок, неустойчивого спроса и растущих издержек.

Среди других причин падения продаж овощей в России названо холодное лето, из-за чего жители РФ выбирали в этот период более плотную пищу.

До этого опрос Rambler&Co и программы лояльности «СберСпасибо» показал, что 74% россиян на фоне роста цен на продукты стараются сократить расходы. Согласно результатам исследования, 8% респондентов для экономии пользуются бонусами банков, 15% — программами лояльности ретейлера, а 51% предпочитают оба варианта.

Ранее россиян предупредили о «запредельном скачке» цен на картофель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами