На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Аэрофлот» заявил о рисках подорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

«Аэрофлот» предупредил о возможном росте цен на авиабилеты
true
true
true
close
Алексей Переславцев/Аэрофлот

Стоимость авиабилетов может вырасти из-за увеличения расходов авиакомпаний на обслуживание в модернизированных аэропортах. Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает «Интерфакс».

«Ввод каждого нового аэропорта приводит к кратному увеличению расходов перевозчиков», — отметил Александровский, добавив, что доля аэропортовых расходов в стоимости билета по отдельным направлениям достигает 30%.

Глава «Аэрофлота» подчеркнул, что введение дополнительного инфраструктурного сбора необходимо для поддержания аэродромов, но призвал внимательно оценивать количество таких проектов в текущих экономических условиях.

При этом Александровский сообщил, что средний тариф авиакомпании уже вырос на 6%, несмотря на опережающий рост расходов.

6 октября кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что цены на авиабилеты во втором полугодии будут дорожать темпами, близкими к текущему уровню инфляции, то есть 8,01% в годовом выражении.

Ранее в Госдуме предложили ввести единую скидку на авиабилеты для студентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами