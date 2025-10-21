«Аэрофлот» заявил о рисках подорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

«Аэрофлот» предупредил о возможном росте цен на авиабилеты

Стоимость авиабилетов может вырасти из-за увеличения расходов авиакомпаний на обслуживание в модернизированных аэропортах. Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает «Интерфакс».

«Ввод каждого нового аэропорта приводит к кратному увеличению расходов перевозчиков», — отметил Александровский, добавив, что доля аэропортовых расходов в стоимости билета по отдельным направлениям достигает 30%.

Глава «Аэрофлота» подчеркнул, что введение дополнительного инфраструктурного сбора необходимо для поддержания аэродромов, но призвал внимательно оценивать количество таких проектов в текущих экономических условиях.

При этом Александровский сообщил, что средний тариф авиакомпании уже вырос на 6%, несмотря на опережающий рост расходов.

6 октября кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что цены на авиабилеты во втором полугодии будут дорожать темпами, близкими к текущему уровню инфляции, то есть 8,01% в годовом выражении.

Ранее в Госдуме предложили ввести единую скидку на авиабилеты для студентов.