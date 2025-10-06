На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Экономист Долгова: авиабилеты в России подорожают на 8% во втором полугодии
Цены на авиабилеты во втором полугодии будут дорожать темпами, близкими к текущему уровню инфляции, то есть 8,01% в годовом выражении. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Она уточнила, что в итоговую цену билета входят сам тариф и таксы (аэропортовые сборы вылета/прилета, обслуживание, аэронавигация). Дальнейшую динамику определят соотношение спроса и предложения по датам и направлениям (сезон, праздники, события), конкуренция перевозчиков (в том числе стыковочные рейсы иностранных авиакомпаний), цены на авиатопливо, расходы на ремонт и обслуживание флота, курс рубля и инфляция.

Эксперт напомнила о регуляторных изменениях с 1 сентября: введен инфраструктурный сбор 150 рублей с каждого авиабилета, приказом Минтранса комиссии за возврат билетов отменили в части «дополнительных»: теперь сборы за изменение даты вылета или возврат ограничены фактическими расходами перевозчика. По словам Долговой, страховщики прорабатывают изменение условий полисов, связанных с задержками рейсов, — это отразится на тарифах и конечной цене билета.

«Изменение цен на международные перелеты во втором полугодии, скорее всего, будет соответствовать инфляции с поправкой на курс рубля», — подчеркнула Долгова.

Она также дала практический совет о сроках покупки авиабилетов. При бронировании не менее чем за месяц до вылета можно получить скидки на авиабилеты до 50% от стоимости. Но есть исключения: более дешевые билеты в Анталью порой появляются за неделю до поездки, отметила эксперт. По ее словам, имеет смысл заранее отслеживать акции авиакомпаний и динамику валютных курсов.

Ранее в «Гарда Капитал» предсказали рост цен.

