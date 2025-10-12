В Госдуме предложили ввести единую скидку на авиабилеты для студентов

Депутат Миронов: нужно ввести единые скидки на авиабилеты для студентов в России

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести единую скидку на авиабилеты для студентов. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Студенты — одна из самых мобильных категорий. Они часто ездят к родным, они путешествуют по стране», — пояснил депутат.

По его словам, необходимо также ввести скидку на проезд в плацкарте для этой категории граждан. Как считает Миронов, государство должно предоставить студентам «более весомые и четкие гарантии льготного проезда» на период обучения.

В мае Миронов предложил зафиксировать цены на железнодорожные билеты для отдельных категорий россиян. Депутат призвал отменить динамическое ценообразование стоимости билетов на поезда для ряда категорий россиян, объяснив это тем, что в некоторых ситуациях они становятся недоступными для граждан.

Автор инициативы отметил, что накануне отправления поезда билеты стоят дорого, повышается стоимость и во время праздников, с учетом сезонных коэффициентов и надбавок. Из-за этого поездки становятся недоступными для студентов, многодетных семей, инвалидов, детей-сирот и граждан с низкими доходами, отметил он.

