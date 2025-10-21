Отраслевые союзы попросили правительство избавить их от налога на налог

Forbes: торговые сети попросили Мишустина избавить их от налога на налог

Отраслевые объединения российской пищевой промышленности и представители торговых сетей обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой освободить их от платы за внесение данных об обороте товаров с маркировкой «Честный знак», внедрение которой готовится в настоящее время. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на текст письма.

По мнению участников рынка, предлагаемый платеж является «налогом на налог», и производители уже несут расходы на маркировку продукции, а введение дополнительного сбора приведет к росту издержек без экономического обоснования.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов подчеркнул, что фактически речь идет о дублировании существующих платежей.

Стоимость марки на единицу товара сейчас составляет 60 копеек плюс 20% налога на добавленную стоимость. Дополнительные средства также расходуются на администрирование, нанесение и контроль маркировки.

По словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, в итоге цена продукции увеличивается примерно на один рубль. В целом представители пищевой отрасли оценивают совокупные ежегодные расходы на маркировку в 52 млрд рублей.

Кроме того, бизнес-сообщество выражает недоумение по поводу идеи установить одинаковый размер сбора для всех категорий товаров, включая социально значимые, для которых даже незначительное повышение цены может быть чувствительным.

Новость дополняется.