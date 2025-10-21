Россияне рассказали, как часто меняют пароли от почты

Каждый пятый опрошенный россиянин меняет пароль от почты лишь после взлома

Каждый пятый опрошенный россиянин обновляет пароль в почте лишь после взлома, и только 8% делают это регулярно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ИТ-компанией «Киберпротект» и платформой Unisender (есть у «Газеты.Ru»).

Мужчины относятся к смене пароля внимательнее: 16% женщин обновляют пароли реже раза в год, тогда как среди мужчин таких всего 10%. После 45 лет пользователи реже задумываются о смене пароля (всего 3% россиян) и при этом с большей осторожностью относятся к подозрительным письмам. Так, 91% представителей старшего поколения удалят такие сообщения, проверят отправителя или обратятся в поддержку, тогда как среди молодежи так поступают лишь 80%.

Чаще всего пароли формируют из сложных комбинаций символов и цифр (43%), а треть респондентов доверяют эту задачу менеджерам паролей, однако 17% продолжают использовать простые сочетания или привязанные к личной информации (дата рождения, имена детей) комбинации.

Однако даже осторожность и осознанный подход к выбору паролей не гарантируют полной безопасности. 72% пользователей признались, что сталкивались с инцидентами при работе с почтой, чаще всего — с фишингом, отправкой писем не тому адресату, потерей переписки и доступа к аккаунту. При этом чаще всего фишинговые письма получали пользователи 35–44 лет.

Не менее важным фактором безопасности является способ подключения к интернету. К примеру, почтовый ящик может оказаться уязвимым, если пользователь работает через публичный Wi-Fi: 48% подключаются к таким сетям при отсутствии альтернатив, а 20% делают это всегда. Эксперты отмечают, что само по себе использование общедоступных сетей неопасно, если соблюдать правила безопасности, но пренебрежение базовой цифровой гигиеной увеличивает вероятность компрометации аккаунтов: злоумышленники могут перехватить данные, включая переписку и конфиденциальные документы.

«Привычки россиян при работе с почтой напрямую влияют на уровень их безопасности: почта — это «традиционное» окно, например, для фишинговых атак. Использование простых паролей и открытие подозрительных писем повышает уязвимость — об этом свидетельствует факт, что 72% опрошенных уже сталкивались с инцидентами. Хранение важных документов только в почтовом ящике — практика, к которой прибегает почти треть россиян — тоже усиливает вероятность потерь при сбое или взломе. Цифровая гигиена, внимательность и обучение пользователей остаются ключевыми мерами для снижения этих рисков, особенно когда речь идет о корпоративной и конфиденциальной информации», — отметила исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее в России призвали внедрить антифишинговые боты для защиты от мошенников.