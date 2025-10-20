На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России призвали внедрить антифишинговые боты для защиты от мошенников

Ректор РТУ МИРЭА Кудж призвал ввести боты для защиты россиян от мошенников
true
true
true
close
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Операторов мессенджеров следует обязать внедрить специальные антифишинговые боты для проверки ссылок, чтобы уберечь россиян от мошеннических схем. С такой инициативой ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж обратился в Минцифры РФ, передает RT со ссылкой на копию документа.

При обнаружении потенциальной опасности бот должен сообщать об этом пользователю и заблокировать переход по фишинговой ссылке, считает Кудж. Он напомнил, что сегодня аферисты активно используют различные платформы для распространения вредоносных ссылок, что в конечном итоге приводит к тому, что россияне теряют деньги, а их персональные данные попадают в руки преступников.

«Текущие меры защиты, такие как ручная проверка или сторонние приложения, недостаточно эффективны: пользователи часто игнорируют предупреждения, а мошенники быстро адаптируются, создавая новые домены», — подчеркнул ректор.

Он призвал законодательно закрепить обязанность операторов мессенджеров внедрить антифишинговые боты, которые будут проверять ссылки в режиме реального времени. Они должны блокировать переход по ссылкам, ведущим на «сайт-зеркало» или ресурсы, внесенные Роскомнадзором в черный список, пояснил специалист. Он также призвал ввести штрафы для тех операторов, которые проигнорируют требование о внедрении ботов, подчеркнув, что реализация этой инициативы позволит в разы снизить количество жертв мошенников, а также повысит доверие граждан к платформам.

Напомним, каждый пятый россиянин (22%) сталкивался с кибератаками на организации, в которых работают или учатся – об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co и компании по управлению цифровыми рисками BI.Zone. Аналитики обнаружили, что 57% атак на компании из России или стран СНГ начинаются с фишинга. Подчеркивается, что снизить риск помогает обучение сотрудников кибергигиене, включая умение распознавать фишинговые письма и уловки мошенников.

Ранее стало известно, что выход iPhone 17 спровоцировал рост фишинга в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами