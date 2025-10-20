На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Совет Евросоюза захотел запретить импорт российской нефти в Европу к 2028 году

Global Look Press

Совет Евросоюза (ЕС) намерен запретить импорт российской нефти в страны объединения с 1 января 2028 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению совета ЕС, предлагаемый регламент обязывает все государства-члены представить национальные планы по диверсификации, в которых должны быть указаны меры и возможные трудности, связанные с изменением источников поставок газа.

Аналогичные планы должны подготовить и те страны ЕС, которые продолжают импортировать российскую нефть. Целью является полное прекращение такого импорта к январю 2028 года.

Вместе с тем Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на нефть, транспортируемую по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

До этого еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсенаоль заявил, что доля потребляемого в Евросоюзе российского газа упала с 45% в 2022 году до 13% в октябре 2025 года.

Согласно предложению Еврокомиссии, с начала 2026 года в Европейском союзе будет введен запрет на заключение новых контрактов на поставки российского газа. Действующие краткосрочные соглашения сохранят силу до середины июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2027 года.

Ранее стало известно о сроках согласования 19-го пакета санкций против России.

