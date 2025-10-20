Эксперт объяснила спрос российского бизнеса на контрактное производство

Контрактное производство из обычного тренда становится новой реальностью и наиболее предпочтительной формой работы бизнеса. Отдавать производство на аутсорсинг значительно экономит, что важно в условиях высокой ключевой ставки и, как следствие, дорогих кредитов, объяснила 360.ru консультант по управлению рисками, директор по методологии и управлению рисками ООО «Вместе.ПРО» Владлена Рахметова.

Контрактное производство подразумевает сотрудничество между компанией-заказчиком и организацией, которая берет на себя выполнение производственных функций по техническому заданию. Это стало популярным на фоне того, что собственное производство стало непозволительной роскошью с учетом стоимости завода, оборудования, оплаты работы персонала и так далее, пояснила Рахметова.

«В этой новой реальности преимущества контрактного производства выходят на первый план, — добавила эксперт. — Оно позволяет резко снизить постоянные издержки, отказавшись от капитальных вложений в активы. Гибкость становится ключевым преимуществом: можно начинать с небольших пробных партий, быстро масштабируясь без лишних рисков и затрат».

При такой модели работы компании могут сосредоточиться на своих сильных сторонах – например, разработке продукта, маркетинге и так далее. При этом производитель тоже выигрывает, так как уже имеет оптимизированный бизнес, защищающий его от потерь.

Что касается рисков, то главный из них кроется в том, что заказчик не имеет контроля над качеством продукта, отметила методолог. Кроме того, есть угроза потери интеллектуальной собственности, поэтому важно воспринимать контрактное производство как стратегическое партнерство, а не просто дешевую альтернативу, подчеркнула она. Максимальную выгоду получат те компании, которые сумеют выстроить с производителями долгосрочные отношения, образовав технологичные альянсы, заключила Рахметова.

До этого аналитики выяснили, что российские компании все чаще используют аутсорсинг вспомогательных функций для компенсации нехватки персонала. Чаще всего на аутсорсинг отдают бухгалтерию и финансы, включая кадровое делопроизводство (67% компаний), администрирование зарплат (63%) и юридическое сопровождение (52%). При этом 64% респондентов пользуются услугами внешних провайдеров, а 32% - общекорпоративными центрами обслуживания.

Ранее стало известно, что каждый четвертый предприниматель в России относится к молодежи.