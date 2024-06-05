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Дефицит персонала подстегивает спрос на аутсорсинговые услуги в России

Б1: компании массово выводят бухгалтерию на аутсорсинг из-за нехватки кадров

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Depositphotos

Российские компании все чаще используют аутсорсинг вспомогательных функций для компенсации нехватки персонала. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании «Б1».

Согласно исследованию, 52% респондентов назвали дефицит кадров серьезной проблемой. При этом 47% оценили влияние текущих условий в стране и мире на свой бизнес выше среднего — на 5 и более баллов из 10. Наиболее остро ощущается нехватка обычных квалифицированных сотрудников (61%), сотрудников ИТ-поддержки, бухгалтерии и финансов (по 29%), а также руководителей высшего и среднего звена (26%).

В попытке решить проблему компании стремятся создать лучшие условия труда и инвестировать в человеческий капитал (53%), активизировать наем (52%), повысить зарплаты (50%). Еще 41% опрошенных обратились к услугам аутсорсинга. Большинство (79%) используют его для поддерживающих функций, хотя лишь 3% полагаются на аутсорсинг полностью.

Чаще всего на аутсорсинг отдают бухгалтерию и финансы, включая кадровое делопроизводство (67% компаний), администрирование зарплат (63%) и юридическое сопровождение (52%). При этом 64% респондентов пользуются услугами внешних провайдеров, а 32% - общекорпоративными центрами обслуживания.

Основными опасениями при использовании аутсорсинга называют высокую стоимость услуг (61%), некачественный сервис (52%) и риск утечки данных (48%).

До этого стало известно, что россияне считают необходимым наличие цифровых навыков для работы.

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