От идеи к бизнесу: как молодые россияне запускают предприятия с нуля

Сегодня в России постепенно «молодеет» сектор МСП. Вовлечение молодежи в предпринимательство — один из ключевых факторов экономической активности в стране, и это весомый повод не останавливаться на достигнутых результатах. О том, как в России развивают молодежное предпринимательство, — в нашем материале.

Сегодня молодежное предпринимательство в стране находится на подъеме. На данный момент в России около 10 млн молодых предпринимателей и самозанятых в возрасте 14–35 лет. При этом количество индивидуальных предпринимателей и самозанятых до 25 лет достигло уже 2,7 млн человек — это в шесть раз больше, чем в 2019 году.

Эти цифры говорят о большом потенциале и «омоложении» сектора малого и среднего бизнеса: сегодня каждый четвертый предприниматель в стране — молодой человек. Более того, свыше 50% молодых людей рассматривают предпринимательство как свою будущую деятельность, что говорит о серьезном сдвиге в карьерных ориентирах нового поколения.

Барьеры на пути

Однако несмотря на такую позитивную динамику, этот энтузиазм неизбежно сталкивается с реальными вызовами. Согласно исследованию ВЦИОМ, главными препятствиями для развития молодежного бизнеса остаются сокращение спроса на внутреннем рынке, высокая стоимость кредитов и налоговая нагрузка.

Еще одна проблема — отсутствие специфических предпринимательских компетенций, которые не формируются в традиционной системе образования, ориентированной на «жесткие» профессиональные навыки. Также развитие начинающих предпринимателей тормозит высокая конкуренция, сложности с продвижением локальных брендов и недостаток каналов для выхода на новые рынки. В результате лишь 31% бизнесменов планируют инвестировать в развитие своих компаний.

Системная поддержка

Для преодоления этих барьеров в России существует Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства, реализуемая в рамках национального проекта «Кадры». Оператором программы является «Росмолодежь.Предпринимай». Программа предлагает точечные решения для каждой конкретной проблемы, с которой сталкиваются молодые бизнесмены.

Так, проект Всероссийский предпринимательский урок и другие обучающие программы восполняют пробелы в образовании, формируя гибкие навыки у учащихся. Школьники от 14 лет из любого субъекта РФ могут принять участие во Всероссийском предпринимательском уроке в игровом формате. А участникам постарше доступно более десятка двухнедельных тематических модулей, которые ведут эксперты отрасли. Также более профильные программы для 2000+ слушателей доступны в Круглогодичном молодежном образовательном центре «Амур» в Хабаровске.

Для интеграции молодежи в деловую среду на ключевых форумах — КИФ, ПМЭФ, ВЭФ — проводятся молодежные дни. Всероссийские форумы, такие как «Амур» и смена «Созидание» на «Территории смыслов», ежегодно собирают более 1 000 молодых предпринимателей, посвящая их в актуальную повестку развития страны. Также в России существует сообщество молодых предпринимателей, которое объединяет более 15 000 человек из всех 89 регионов, создавая среду для кооперации и взаимной поддержки.

Акселераторы социальных инициатив соединяют запросы компаний и региональных администраций с предложениями молодых бизнесменов. В 2025 году проходит цикл акселераторов по направлениям социальной сферы, моногородов, производства, развития отечественных брендов. Ежегодно в экономику через проекты программы вовлекается не менее 5 500 молодых людей.

Проект «Маркет молодых» предоставляет площадку для 1000 молодых российских производителей из 75 регионов, помогая им находить своего потребителя в условиях высокой конкуренции. А бизнес-миссии открывают путь на международные рынки — по итогам прошлого года 100 молодых предпринимателей заключили 30 международных контрактов. В 2025 году по программе запланировано пять поездок в Узбекистан, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Индию, что помогает компенсировать риски падения локального спроса.

Вдохновлять и тиражировать истории успеха призвана премия «Молодой предприниматель России». Она показывает, что желание зарабатывать любимым делом и проявлять самостоятельность — что, согласно опросу ВЦИОМ, является главными мотивами 63% и 55% молодых бизнесменов соответственно — вполне достижимы. За время проведения премии более тысячи участников вывели свой бизнес на качественно новый уровень.

Истории успеха

Руслан Ботис из Орловской области создал сеть «Нпицца» — около 30 заведений в малых городах и рабочих поселках. Его проект создал более 200 рабочих мест на территориях, где каждое новое предприятие на счету. Главными вызовами стали логистика, подбор и удержание кадров в небольших населенных пунктах и необходимость адаптировать продукт под локальный спрос. Ботис решил эти проблемы через локальный найм, стандартизацию операций и гибкую модель доставки. Участие в сообществе и программах дало ему каналы обмена опытом, региональную поддержку и доступ к экспертам.

Снежана Голосова из Москвы запустила проект «Близкие люди» — систему семейного наставничества для детей-сирот, получив грант в 777 тысяч рублей. Ее инициатива помогла сотне детей и объединила участников из 40 регионов. Снежана Голосова провела 30 образовательных мероприятий и выпустила 10 мотивационных подкастов. Основной трудностью стало масштабирование социального проекта при ограниченном бюджете и необходимость выстроить устойчивую модель привлечения наставников. Акселераторская поддержка, системная методология и партнерства с некоммерческими организациями и регионами помогли преодолеть эти препятствия.

Лианна Кузнецова из Москвы благодаря участию в бизнес-миссии в Узбекистан заключила экспортный контракт на поставку 2 000 позиций текстиля. Выход на внешний рынок потребовал времени на переговоры, понимания логистики и международных стандартов, но сопровождение миссии экспертами и помощь в договорной части сделали это возможным.

Даниил Бредихин разработал проект «Умный стикер» — NFC/QR-решения для навигации и помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Проблемы с технической интеграцией в существующую инфраструктуру и поиском партнеров для масштабирования были решены через партнерские программы и участие в акселераторах. Даниил Бредихин получил грант от ГК «Росатом» в размере 1,2 млн рублей и запустил пилоты в моногородах и на закрытых территориях.

Эти истории показывают: путь от идеи к действующему бизнесу не бывает простым, но системная поддержка, доступ к экспертизе и сообществу единомышленников делают успех достижимым. Сегодня молодые российские предприниматели не просто открывают компании — они создают рабочие места, решают социальные проблемы и выходят на международные рынки, формируя новое лицо российской экономики.