Индия впервые закупила гайанскую нефть у ExxonMobil на фоне заявлений Трампа

Reuters: два индийских НПЗ купили крупную партию нефти в Гайане
Два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Индии заключили сделку на покупку 4 млн баррелей гайанской нефти у американской компании ExxonMobil. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Indian Oil Corp приобрела 2 млн баррелей нефти марки Golden Arrowhead. Поставки ожидаются в конце декабря или в начале января. Еще 2 млн баррелей марок Liza и Unity Gold закупил НПЗ Hindustan Petroleum Corp — в аналогичный период.

Сделка состоялась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал отказаться от закупок российской нефти. Однако в МИД Индии эту информацию не подтвердили, отметив, что контактов между лидерами в последнее время не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что в вопросах поставок нефти ключевую роль играет позиция стран-покупателей и их экономическая выгода.

Ранее Путин подписал закон для снижения нагрузки на экспортеров нефти и СПГ.

