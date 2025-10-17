На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер стал лидером мирового эквайринга

Количество транзакций Сбера за 2024 год превысило 52 млрд
true
true
true
close
пресс-служба Сбера

Сбербанк обошел американские компании JPMorgan Chase и Worldpay в рейтинге мирового эквайринга аналитического агентства Nilson Report, а количество транзакций банка за 2024 год превысило 52 млрд операций.

По данным отчета, 9,5% транзакций 150 крупнейших мировых эквайеров проводятся в Сбере. Также по итогам 2023 года Сбер занял 2-е место рейтинга.

По словам президента, председателя правления Сбера Германа Грефа, лидерство банка в мировом рейтинге является результатом многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру.

«Наш полностью отечественный технологический стек — от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии — уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности», — сказал он.

Греф добавил, что рекордное санкционное давление на российский финтех мотивирует Сбер создавать свои уникальные решения.

«В 2024 году мы первыми в мире сделали реальностью массовые платежи по биометрии с помощью улыбки, а в этом году вернули бесконтактную оплату с помощью iPhone в России, назвав эту технологию ВЖУХ. Инновации делают наши решения самыми востребованными среди клиентов», — подчеркнул Греф.

