В России начнут удаленно проверять компании в сфере выездного туризма

VGstockstudio/Shutterstock/FOTODOM

В России теперь разрешено проверять туроператоров по видеосвязи и фиксировать нарушения через приложение «Инспектор», соответствующие изменения в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма утвердило Правительство. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Директор Центра институционального развития контрольно-надзорной деятельности Павел Новиков отметил, что нововведения позволят ускорить проведение проверок, а также упростить процедуру. Теперь обмениваться документами, а также отвечать на запросы можно будет онлайн, при этом исправить результаты контрольного визита будет невозможно.

«Все этапы дистанционной проверки фиксируются, создавая четкий цифровой след. Это страхует обе стороны от недопонимания и формирует объективную основу для диалога, повышая доверие к процедуре контроля. В результате повысится прозрачность для добросовестных игроков на рынке», — отметил Новиков.

13 октября сообщалось, что платформа «Авито Путешествия» объявила о запуске нового направления для корпоративных клиентов и выходе на рынок деловых поездок в партнерстве с агентством «Аэроклуб». За счет интеграции корпоративным клиентам «Аэроклуба» стали доступны порядка 30 тысяч объектов посуточной аренды в 386 городах России, что позволит компаниям организовать длительные командировки с гибкими условиями проживания, а владельцам жилья — получать стабильный доход даже в низкий туристический сезон.

Ранее сообщалось, что россияне чаще стали ездить в Китай «дикарями».

