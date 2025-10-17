В России начнут удаленно проверять компании в сфере выездного туризма

В России теперь разрешено проверять туроператоров по видеосвязи и фиксировать нарушения через приложение «Инспектор», соответствующие изменения в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма утвердило Правительство. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Директор Центра институционального развития контрольно-надзорной деятельности Павел Новиков отметил, что нововведения позволят ускорить проведение проверок, а также упростить процедуру. Теперь обмениваться документами, а также отвечать на запросы можно будет онлайн, при этом исправить результаты контрольного визита будет невозможно.

«Все этапы дистанционной проверки фиксируются, создавая четкий цифровой след. Это страхует обе стороны от недопонимания и формирует объективную основу для диалога, повышая доверие к процедуре контроля. В результате повысится прозрачность для добросовестных игроков на рынке», — отметил Новиков.

