Эксперт по туризму: россияне чаще стали ездить в Китай «дикарями»

Спрос россиян на поездки в Китай вырос с 2024 года в полтора раза. Отмена виз для граждан РФ не только удешевила стоимость туров, но и открыла новые возможности для самостоятельных путешественников. Об этом в интервью РИАМО сообщил основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин.

«Раньше подготовка поездки в Китай сопровождалась массой бюрократических процедур, связанных с оформлением визы, туристам удобнее было ехать туда в составе туристической группы и в сопровождении гида. С момента, когда въезд стал свободным, мы наблюдаем снижение спроса на туристические путевки и рост продаж авиабилетов», — рассказал эксперт.

Он также обратил внимание, что после отмены виз на российско-китайской границе возник небывалый ажиотаж. По его словам, недавно на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ был зафиксирован рекорд — свыше 4 тысяч пассажиров за сутки.

Китайские туристы при этом не начали массово ехать в Россию после отмены виз. Как объяснил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, безвиз более выгоден для РФ, чем для КНР. Одна из причин этого заключается в том, что такое путешествие обойдется китайцам слишком дорого.

Ранее турагентство назвало пять нетипичных мест для российских туристов в безвизовом Китае.