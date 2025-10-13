«Авито Путешествия» вышли на рынок делового туризма

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Авито Путешествия» запустили сервис для деловых поездок
Платформа «Авито Путешествия» объявила о запуске нового направления для корпоративных клиентов и выходе на рынок деловых поездок в партнерстве с агентством «Аэроклуб», сообщили в пресс-службе Авито.

Отмечается, что за счет интеграции корпоративным клиентам «Аэроклуба» стали доступны порядка 30 тысяч объектов посуточной аренды в 386 городах России, что позволит компаниям организовать длительные командировки с гибкими условиями проживания, а владельцам жилья — получать стабильный доход даже в низкий туристический сезон.

Сообщается, что новый инструмент актуален как для небольших городов, где есть дефицит гостиничных номеров, так и для мегаполисов — в период пикового спроса, в частности, во время проведения масштабных деловых мероприятий.

По словам директора «Авито Путешествий» Артема Кромочкина, рынок делового туризма в сегменте размещений достигнет отметки в 450 млрд рублей к 2030 году.

«Формат квартир и апартаментов сегодня востребован не только у малого и среднего бизнеса, но и у крупных компаний. Расширение возможностей сервиса позволит нам укрепить позиции и удовлетворить растущий спрос на комфортное проживание в командировках», — отметил он.

В свою очередь, управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова подчеркнула, что проект будет реализован поэтапно: «Для корпоративных клиентов важны прозрачные условия и технологичность решений. Мы предусмотрели длительную фазу тестирования и сбора обратной связи, чтобы создать продукт, максимально соответствующий ожиданиям бизнеса».

В «Авито» добавили, что для взаимодействия с корпоративными клиентами арендодателям необходимо работать как юрлицо или ИП, а также подключить функцию мгновенного бронирования.

По данным «Аэроклуба», спрос на квартиры и апартаменты для деловых поездок за три квартала 2025 года вырос на 19%, а средняя стоимость ночи составила 3200 рублей (+15% к 2024 году). Средняя длительность проживания — семь ночей. Отмечается, что наибольший интерес к аренде проявляют сотрудники нефтегазовой отрасли (46% всех бронирований), а также ретейла, где рост спроса достиг 86%.

Кроме того, согласно данным компаний, квартиры и апартаменты особенно популярны среди корпоративных клиентов в Тобольске, Свободном и Усть-Илимске, а среди крупных городов — в Нижнем Новгороде, Москве и Красноярске.

Подчеркивается, что интеграция систем «Авито Путешествий» и «Аэроклуба» реализована через API, что позволило обеспечить актуальность данных о доступности объектов. Также сформирована единая служба поддержки для бизнес-клиентов. В дальнейшем компании планируют масштабировать проект и привлекать новых партнеров.

