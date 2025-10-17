Евросоюз в августе почти удвоил импорт российских удобрений

РИА Новости: доходы РФ от поставок удобрений в ЕС в августе выросли в 1,8 раза

Суммарные доходы российских экспортеров от продаж удобрений в страны — члены Европейского союза (ЕС) по итогам августа увеличились почти в два раза по сравнению с июлем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы регионального содружества (Евростата).

В материале уточняется, что в августе текущего года РФ поставила в государства ЕС удобрения общей стоимостью €79 млн. Месяцем ранее аналогичный показатель составил €43,5 млн. Таким образом по итогам августа доходы российских экспортеров от сбыта удобрений в европейские страны выросли примерно в 1,8 раза.

Региональное содружество нарастило закупки удобрений у РФ, несмотря на ужесточение таможенной политики в отношении данного вида продукции. ЕС в июле 2025 года ввел к уже действовавшей пошлине в размере 6,5% специальный тариф в €40 и €45 евро за тонну для российских азотных и смешанных удобрений соответственно. Ожидается, что к 2028 году этот тариф вырастет до €315 и €430.

17 октября кабинет министров РФ принял решение продлить квоты на экспорт минеральных удобрений, они будут действовать в период с декабря текущего года до мая 2026 года. При этом общий объем квоты составит порядка 18,7 млн тонн — более 10,5 млн тонн для азотных удобрений и более 8 млн тонн для сложных удобрений.

Ранее в РФ заявили, что ждут рекордных поставок российских удобрений в КНР и Индию в 2025 году.