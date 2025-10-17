На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз в августе почти удвоил импорт российских удобрений

РИА Новости: доходы РФ от поставок удобрений в ЕС в августе выросли в 1,8 раза
true
true
true
close
Shutterstock

Суммарные доходы российских экспортеров от продаж удобрений в страны — члены Европейского союза (ЕС) по итогам августа увеличились почти в два раза по сравнению с июлем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы регионального содружества (Евростата).

В материале уточняется, что в августе текущего года РФ поставила в государства ЕС удобрения общей стоимостью €79 млн. Месяцем ранее аналогичный показатель составил €43,5 млн. Таким образом по итогам августа доходы российских экспортеров от сбыта удобрений в европейские страны выросли примерно в 1,8 раза.

Региональное содружество нарастило закупки удобрений у РФ, несмотря на ужесточение таможенной политики в отношении данного вида продукции. ЕС в июле 2025 года ввел к уже действовавшей пошлине в размере 6,5% специальный тариф в €40 и €45 евро за тонну для российских азотных и смешанных удобрений соответственно. Ожидается, что к 2028 году этот тариф вырастет до €315 и €430.

17 октября кабинет министров РФ принял решение продлить квоты на экспорт минеральных удобрений, они будут действовать в период с декабря текущего года до мая 2026 года. При этом общий объем квоты составит порядка 18,7 млн тонн — более 10,5 млн тонн для азотных удобрений и более 8 млн тонн для сложных удобрений.

Ранее в РФ заявили, что ждут рекордных поставок российских удобрений в КНР и Индию в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами