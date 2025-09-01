На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
РФ увеличит поставки удобрений в Индию и Китай до рекордных показателей

Глава РАПУ ждет рекордных поставок удобрений РФ в Китай и Индию в 2025 году
Shutterstock

Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщил, что поставки российских удобрений в Китай и Индию в 2025 году могут достичь рекордных 5 млн тонн. Его слова передает ТАСС.

«В Индию мы уже поставили порядка 2,5 млн тонн, то есть мы придем к цифре в 5 млн тонн к концу года — это абсолютно рекордные цифры. То же самое касается и поставок в Китай», — сказал он.

По словам Гурьева, РФ увеличила поставки удобрений странам БРИКС примерно на 20%, перенаправляя им колоссальные объемы. Он также напомнил, что, по прогнозу РАПУ, экспорт российских удобрений в 2025 году достигнет 44 млн тонн.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

В июле Андрей Гурьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия собирается увеличить свою долю на мировом рынке минеральных удобрений с 18-20% до 25% к 2030 году.

Путин критически отзывался о решении ЕС ограничить импорт российских ресурсов, подчеркнув, что это только увеличит цены на продукты питания в самой Европе. По оценкам РАПУ, убытки фермеров в регионе могут составлять €500 млн в год, а полный отказ от российских удобрений приведет к снижению урожайности и росту цен за три года.

Ранее в России создали новые удобрения, значительно повышающие урожайность корнеплодов.

