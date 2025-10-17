Правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений

Правительство России изменит и продлит квоты на экспорт минеральных удобрений, они будут действовать в период с декабря 2025 до мая 2026 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что общий объем квоты составит около 18,7 млн тонн. При этом доля азотных удобрений она составит более 10,6 млн тонн, сложных – более 8 млн тонн. Документом также установлены правила распределения квот между участниками внешнеторговой деятельности.

Как отметили в кабмине, подобное решение позволит наладить бесперебойную работу сельхозтоваропроизводителей и производителей комбикормов.

Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев ранее сообщил, что поставки российских удобрений в Китай и Индию в 2025 году могут достичь рекордных 5 млн тонн. По его словам, РФ увеличила поставки удобрений странам БРИКС примерно на 20%, перенаправляя им колоссальные объемы.

Ранее в России создали новые удобрения, значительно повышающие урожайность корнеплодов.