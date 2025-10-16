Титов рассказал, как будет работать цифровой контроль за мигрантами

Цифровой контроль за мигрантами уже действует в Москве и Подмосковье, система будет распространена на другие регионы. Об этом «Газете.Ru» заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и председатель ФПС «Новые люди» Борис Титов.

«Утвержденная указом президента Концепция миграционной политики до 2030 года предусматривает запуск системы цифрового контроля за мигрантами. Такая система уже действует в Москве и Подмосковье, для остальных регионов подготовят календарный план внедрения. Цифровой контроль — не самоцель, а инструмент: зная фактические место работы и проживания мигранта, государство сможет по-новому организовать трудовую миграцию, снизив бюрократию и расширив прямые контакты работодателей с иностранными работниками», — отметил Титов.

По его словам, после отладки системы стоит максимально упростить заключение годичных трудовых контрактов — без семейного сопровождения, социальных гарантий и вопросов гражданства, при строгом соблюдении лимита пребывания в 365 дней.

«В условиях дефицита трудовых ресурсов такие шаги назрели», — резюмировал Титов.

Президент РФ Владимир Путин 15 октября утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и заменит действующую стратегию, утвержденную в 2018 году и рассчитанную до конца 2025 года.

Ранее Титов заявил, что в России возможна реформа миграционной политики.