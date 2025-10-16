На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Титов рассказал, как будет работать цифровой контроль за мигрантами

Титов: цифровой контроль за мигрантами распространят на регионы России
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Цифровой контроль за мигрантами уже действует в Москве и Подмосковье, система будет распространена на другие регионы. Об этом «Газете.Ru» заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и председатель ФПС «Новые люди» Борис Титов.

«Утвержденная указом президента Концепция миграционной политики до 2030 года предусматривает запуск системы цифрового контроля за мигрантами. Такая система уже действует в Москве и Подмосковье, для остальных регионов подготовят календарный план внедрения. Цифровой контроль — не самоцель, а инструмент: зная фактические место работы и проживания мигранта, государство сможет по-новому организовать трудовую миграцию, снизив бюрократию и расширив прямые контакты работодателей с иностранными работниками», — отметил Титов.

По его словам, после отладки системы стоит максимально упростить заключение годичных трудовых контрактов — без семейного сопровождения, социальных гарантий и вопросов гражданства, при строгом соблюдении лимита пребывания в 365 дней.

«В условиях дефицита трудовых ресурсов такие шаги назрели», — резюмировал Титов.

Президент РФ Владимир Путин 15 октября утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и заменит действующую стратегию, утвержденную в 2018 году и рассчитанную до конца 2025 года.

Ранее Титов заявил, что в России возможна реформа миграционной политики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами