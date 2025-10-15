В ЦБ объяснили, почему никогда не устанавливали нулевую ключевую ставку

Установление нулевой ключевой ставки требуется в условиях устойчивого падения цен и слабого спроса, которые в РФ никогда не наблюдались. Об этом рассказал ЦБ РФ в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы россиян.

Как уточнили в регуляторе, в мировой практике есть примеры, когда центробанки устанавливали нулевую и даже отрицательную ставку.

«Это происходило тогда, когда цены в стране постоянно падали, безработица росла, люди сокращали покупки, а предприятия — инвестиции. Центробанки шли на крайние меры, чтобы поддержать спрос», — говорится в публикации.

При этом в ЦБ отметили, что в России подобной ситуации никогда не было. В последние четыре года спрос рос с опережением производственных возможностей экономики, что привело к увеличению инфляции.

Для борьбы с ней необходимы высокие ставки, поэтому Банк России проводил соответствующую политику. Однако в последние месяцы инфляция снижается, ключевая ставка тоже.

ЦБ на заседании 24 октября с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 17% или снизит ее до 15-16,5%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экономисты и финансовые аналитики. По их словам, решение регулятора не окажет влияния на курс рубля, а следующее заседание по ключевой ставке — последнее в этом году — снова будет интригующим.

Ранее россиянам пообещали резкое снижение ключевой ставки в 2026 году.