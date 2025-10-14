На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Школа 21» будет открыта в Душанбе

Российские технологии будут использоваться для подготовки ИТ-кадров в Душанбе
true
true
true
close
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Служба связи при правительстве Таджикистана, Агентство инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана и Сбер заключили меморандум о намерениях по сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Стороны нацелены на открытие в Таджикистане школы цифровых технологий от Сбера — «Школа 21». Соглашение об этом было подписано на международном инвестиционном форуме «Душанбе Инвест – 2025», сообщает пресс-служба банка.

Проект предоставит возможность всем желающим старше 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное ИТ-образование. Поступление не зависит от предыдущих знаний, опыта работы или умения программировать. Участники приходят из разных сфер деятельности, и для половины из них это первый опыт в программировании.

Директор центра индустрии образования Сбера Артем Соловейчик рассказал, что «Школа 21» уже много лет доказывает свою эффективность. По его словам, все выпускники успешно трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах.

«Основа обучения — методика «равный равному», когда участники обмениваются опытом и знаниями друг с другом. Нужно общаться, задавать вопросы, работать в командах, все это позволяет развивать цифровые навыки, а главное — мягкие навыки, которые помогают быстро адаптироваться к работе в любой ИТ-команде», — отметил он.

Соловейчик добавил, что формат обучения и постоянно обновляемая цифровая платформа обеспечивают высочайшее качество подготовки.

«В рамках обучения ребята решают прикладные задачи, с которыми сталкиваются цифровые инженеры в передовых компаниях. Проект готовит высококвалифицированных цифровых инженеров, а также опытные команды, которые будут востребованы в бизнесе и будут способствовать цифровой трансформации экономики», — добавил он

Начальник Службы связи при правительстве Таджикистана Исфандиери Садулло заявил, что стороны активно работают над созданием «Школы 21» в Душанбе.

«Школа 21» в Душанбе станет уникальной образовательной платформой, направленной на развитие передовых навыков программирования и инновационного мышления, что позволит подготовить новое поколение специалистов, способных внести значительный вклад в цифровую трансформацию и устойчивое технологическое развитие Таджикистана», — считает он.

Директор Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана Хуршед Мирзо сообщил, что открытие «Школы 21» в Душанбе — важный шаг к развитию цифрового образования и человеческого капитала. Он также подчеркнул, что проект откроет новые возможности для молодежи и станет стимулом для цифровой трансформации экономики Таджикистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами