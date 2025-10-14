На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне на фоне планов по введению лимитов ответили, сколько у них банковских карт

«КП»: 50% россиян имеют не более двух банковских карт
true
true
true
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Ровно половина (50%) россиян признались, что имеют не более двух банковских карт. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне планов ввести в России лимит числа банковских карт на человека. В нем приняли участие 6,1 тыс. человек.

19% из этой части опрошенных сообщили, что у них только одна карта и им этого достаточно. Еще 31% открыли две карты — у многих это дебетовая и кредитная, у некоторых — зарплатная и отдельная для маркетплейсов.

41% респондентов имеют от трех до пяти банковских карт. Они пояснили, что это помогает им экономить и получать выгодный кэшбек.

«У меня есть моя карта зарплатная, карта банка, которым я чаще всего пользуюсь, с выгодными условиями и кредитная, на всякий случай», — рассказала участница опроса.

6% опрошенных россиян заявили, что у них от шести до 10 карт от разных банков, 2% — более 10 (у некоторых даже более 20). Оставшийся 1% опрошенных выбрали вариант «другое». Некоторые признались, что у них вообще нет банковских карт.

Накануне глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что с декабря 2025 года в России могут заработать лимиты на число карт для одного человека. По его словам, инициатива предполагает два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более 20 — во всех кредитных организациях суммарно.

Ранее юрист объяснила, какие переводы на карту вызывают вопросы у налоговой.

