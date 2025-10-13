Доход московских предприятий по выпуску роботизированных систем увеличился

В Москве на 67% возросла выручка заводов роботизированных систем

Московские компании, выпускающие роботизированные системы, благодаря поддержке города по итогам 2024 года увеличили совокупную выручку на 67% — до 7,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По поручению мэра Москвы развиваем критически важные отрасли промышленности, которые способствуют достижению технологического суверенитета. Поэтому в столице мы уделяем особое внимание совершенствованию производственного потенциала компаний, выпускающих робототехнику», — отметил Гарбузов.

По его словам, предприятия выпускают системы различного назначения — от оборудования для автоматизации работы точек продаж пищевой продукции до образовательных комплексов.

В частности, компания «Энджой Роботикс» производит роботов, предназначенных для обучения детей основам механики и физики. Школьникам предлагают, в том числе, собрать действующую модель роборуки и запрограммировать ее самостоятельно. А с помощью набора юного инженера учащиеся знакомятся с принципами работы электрических цепей.

Отмечается, что предприятие также разработало методическую программу для преподавателей, которая помогает повысить качество обучения на базе собственных изделий. В методическом сборнике предусмотрены практические и творческие задания.