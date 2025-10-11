На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Газовый контракт между Россией и Сербией будет продлен

Минэнерго Сербии: газовый контракт между РФ и Сербией будет продлен до декабря
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Контракт между Россией и Сербией на поставку газа будет продлен до конца 2025 года. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает ТАСС.

Министр напомнила, что президент Сербии Александар Вучич еще в мае говорил об этом с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву, а после — в Китае в сентябре.

По словам Джедович-Ханданович, действующий контракт продлен до конца октября. Однако директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявлял, что срок действия контракта продлен до конца 2025 года.

«Газовое соглашение продлено до конца октября, однако последние заявления директора Баятовича, который находится в Санкт-Петербурге, заключаются в том, что это соглашение будет продлено до конца года, то есть еще на два месяца», — уточнила глава ведомства.

Вучич ранее подчеркивал, что рассчитывает на заключение нового газового соглашения с РФ в срок до конца октября. По его словам, это сильно укрепило бы позиции Сербии.

Ранее сербский президент Александар Вучич рассказал о своей просьбе к главе РФ Владимиру Путину по вопросу поставок газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами