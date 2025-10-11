Газовый контракт между Россией и Сербией будет продлен

Минэнерго Сербии: газовый контракт между РФ и Сербией будет продлен до декабря

Контракт между Россией и Сербией на поставку газа будет продлен до конца 2025 года. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает ТАСС.

Министр напомнила, что президент Сербии Александар Вучич еще в мае говорил об этом с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву, а после — в Китае в сентябре.

По словам Джедович-Ханданович, действующий контракт продлен до конца октября. Однако директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявлял, что срок действия контракта продлен до конца 2025 года.

«Газовое соглашение продлено до конца октября, однако последние заявления директора Баятовича, который находится в Санкт-Петербурге, заключаются в том, что это соглашение будет продлено до конца года, то есть еще на два месяца», — уточнила глава ведомства.

Вучич ранее подчеркивал, что рассчитывает на заключение нового газового соглашения с РФ в срок до конца октября. По его словам, это сильно укрепило бы позиции Сербии.

Ранее сербский президент Александар Вучич рассказал о своей просьбе к главе РФ Владимиру Путину по вопросу поставок газа.