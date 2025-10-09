На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере рассказали о быстром росте креативных индустрий

Владислав Крейнин назвал креативные индустрии движущей силой экономики
Креативные индустрии становятся движущей силой развития современной экономики, заявил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин на сессии Created in BRICS+ в рамках международного форума RICS.

«Россия, российские таланты, наши технологии могут стать очень востребованы в развитии креативных индустрий BRICS+», — сказал он.

Крейнин добавил, что культурное наследие России и сильное образование позволяют развивать решения и объединять страны альянса вокруг совместный моделей роста.

«На базе экосистемы Сбера может сформироваться инфраструктура для взаимодействия креативных индустрий: от генеративного ИИ и блокчейна для со-творчества креаторов до сервисов защиты интеллектуальной собственности и продвижения контента», — сказал он.

По его словам, креативные индустрии растут в среднем на 15% быстрее, чем другие отрасли экономики, а их вклад в мировой ВВП превышает 4%.

