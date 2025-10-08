На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минэнерго отреагировало на рост цен на топливо на российских АЗС

Минэнерго заявило, что сообщает ФАС о случаях завышения цен на топливо
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Министерство энергетики РФ отмечает необоснованный рост цен на топливо на некоторых автозаправках и передает информацию об этом Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минэнерго.

«В ряде регионов отмечается рост цен на топливо на некрупных независимых заправочных станциях, превышающий темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний <...>. При обнаружении таких нарушений министерство оперативно направляет информацию в ФАС», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство ежедневно следит за ситуацией на рынке нефтепродуктов и принимает меры, чтобы регионы были обеспечены топливом.

6 октября в Московской топливной ассоциации сообщили, что автомобильное горючее значительно дорожает на АЗС Москвы вторую неделю подряд, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году. По данным специалистов, стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр.

До этого стало известно, что в Хабаровском крае автомобилисты начали записываться в очереди за бензином по спискам, а в Крыму ввели лимит 30 литров на отпуск топлива на АЗС.

Ранее стало известно, что в России ожидают продления запрета на экспорт бензина в 2026 году.

