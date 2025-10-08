На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ожидают продления запрета на экспорт бензина в 2026 году

Экономист Циканова допустила продление запрета на экспорт бензина в 2026 году
true
true
true
close
Global Look Press

Запрет на экспорт бензина в России может сохраниться и в 2026 году — хотя бы в частично измененном виде. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

«Полное снятие ограничений маловероятно: государство рассматривает запрет на экспорт бензина как инструмент стабилизации внутреннего рынка топлива и сдерживания роста цен на бензин и дизель. Продление ограничений уже стало обычной практикой, а внешние факторы — санкции, колебания мировых цен и логистические риски — делают сохранение барьеров удобным механизмом регулирования. Возможны лишь частичные послабления, например, квоты для отдельных производителей», — отметила Циканова.

По ее словам, если запрет на экспорт бензина сохранится, россияне получат относительную стабильность цен на топливо, снижение рисков его дефицита и перебоев поставок. По словам Цикановой, это поможет защитить внутренний рынок от внешних колебаний, но одновременно ограничит доходы нефтяных компаний и инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. В долгосрочной перспективе это может замедлить обновление инфраструктуры и повлиять на качество топлива, констатировала экономист.

По ее мнению, отмена запрета, напротив, позволит экспортерам активнее продавать бензин за рубеж, увеличит валютную выручку и создаст стимулы для модернизации отрасли. Однако в этом случае внутренние цены на топливо станут чувствительнее к мировым колебаниям, и россияне будут чаще сталкиваться с подорожанием бензина и дизеля, заключила экономист.

Правительство России 30 сентября продлило запрет на экспорт бензина за рубеж до конца 2025 года. Ограничение распространяется на всех участников рынка, включая крупных и независимых экспортеров. Кроме того, до конца года сохранится запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также других видов газойлей для компаний, не являющихся производителями.

Ранее россиянам пообещали, что рост цен на бензин замедлится.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами