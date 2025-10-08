В России ожидают продления запрета на экспорт бензина в 2026 году

Запрет на экспорт бензина в России может сохраниться и в 2026 году — хотя бы в частично измененном виде. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

«Полное снятие ограничений маловероятно: государство рассматривает запрет на экспорт бензина как инструмент стабилизации внутреннего рынка топлива и сдерживания роста цен на бензин и дизель. Продление ограничений уже стало обычной практикой, а внешние факторы — санкции, колебания мировых цен и логистические риски — делают сохранение барьеров удобным механизмом регулирования. Возможны лишь частичные послабления, например, квоты для отдельных производителей», — отметила Циканова.

По ее словам, если запрет на экспорт бензина сохранится, россияне получат относительную стабильность цен на топливо, снижение рисков его дефицита и перебоев поставок. По словам Цикановой, это поможет защитить внутренний рынок от внешних колебаний, но одновременно ограничит доходы нефтяных компаний и инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. В долгосрочной перспективе это может замедлить обновление инфраструктуры и повлиять на качество топлива, констатировала экономист.

По ее мнению, отмена запрета, напротив, позволит экспортерам активнее продавать бензин за рубеж, увеличит валютную выручку и создаст стимулы для модернизации отрасли. Однако в этом случае внутренние цены на топливо станут чувствительнее к мировым колебаниям, и россияне будут чаще сталкиваться с подорожанием бензина и дизеля, заключила экономист.

Правительство России 30 сентября продлило запрет на экспорт бензина за рубеж до конца 2025 года. Ограничение распространяется на всех участников рынка, включая крупных и независимых экспортеров. Кроме того, до конца года сохранится запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также других видов газойлей для компаний, не являющихся производителями.

Ранее россиянам пообещали, что рост цен на бензин замедлится.