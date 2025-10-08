ВТБ запустит оплату парковок с помощью цифрового рубля

ВТБ протестирует технологию смарт-контрактов с оплатой цифровыми рублями на «умных» парковках в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что в будущем клиенты смогут создавать смарт-контракты с цифровым рублем в мобильном приложении.

Сделка будет проходить автоматизированно. При заезде автомобиля на парковку система автоматически считает номер автомобиля и рассчитает время по актуальному тарифу, зависящему от времени суток, длительности парковки или загруженности.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, смарт-контракты стали привычной рутиной для бизнеса.

«В сочетании с технологией цифрового рубля все становится еще проще и прозрачнее. Пример с парковкой показывает: клиенту больше не нужно искать паркомат и стоять в очереди к нему, устанавливать приложение, сохранять парковочный талон или сканировать чеки на выезде», — сказал он.

Охорзин добавил, что смарт-контракт также сможет запоминать парковку и активизироваться самостоятельно при следующем заезде на нее.

В ВТБ отметили, что тестирование в Санкт-Петербурге позволит банку получить максимально полную картину потенциального сценария оплаты и стимулировать дальнейшее развитие цифровых услуг в городе.

«Смарт-контракты в цифровых рублях позволяют не просто производить автоматические платежи, они позволяют учитывать сочетание различных условий в определенный момент времени, это принципиально новый клиентский опыт. По пилотным проектам видно, что проведение платежей в смарт-контрактах с помощью цифровых рублей – один из наиболее ожидаемых пользователями сценариев использования цифрового рубля», — рассказала старший вице-президент, заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Елена Четверикова.