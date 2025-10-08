Российским пенсионерам объяснили, как выбрать банк для хранения сбережений

При выборе банка российским пенсионерам нужно ориентироваться на то, что им должны предлагать специальные защитные меры касательно обслуживания. В первую очередь важно, чтобы кредитная организация являлась участником системы обязательного страхования вкладов, рассказал RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Вхождение в систему страхования – это основная гарантия, что при отзыве у банка лицензии государство должно будет вернуть клиенту средства в сумме до 1,4 млн рублей, пояснил специалист. Он также посоветовал не доверять обещаниям очень высоких процентов, подчеркнув, что подобным вложениям всегда сопутствуют риски.

Кроме того, выбирать банк нужно с учетом рейтинга его надежности – обычно найти эти данные можно в публикациях аналитиков и специализированных агентств, пояснил Хаминский.

«Выбирайте банки, стабильно входящие в первую двадцатку. Важным показателем заботы о клиентах является наличие специальной горячей линии для пенсионеров, где операторы дают разъяснения доступным языком», — отметил эксперт.

Открывая вклад, важно изучить условия досрочного расторжения договора – так, деньги клиент может забрать в любое время, но, как правило, проценты при этом пересчитываются в сторону снижения. Все эти нюансы должны быть прописаны в документе. Хаминский также порекомендовал в качестве меры страхования оформить на близкого родственника доверенность – так он сможет управлять вкладом в случае, если, например, пенсионер не сможет сам прийти в банк по состоянию здоровья.

«Это простое действие поможет избежать многих проблем в будущем», — заключил юрист.

До этого директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич отметил, что лучшим способом для хранения накоплений является банковский вклад, поскольку это выгоднее и безопаснее, чем держать деньги в виде наличных. При этом часть средств эксперт посоветовал оставить в виде наличных, чтобы был доступ к деньгам на случай непредвиденных проблем со вкладом. Например, если его «заблокируют по ошибке».

