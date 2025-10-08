На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российским пенсионерам объяснили, как выбрать банк для хранения сбережений

Юрист Хаминский: пенсионерам нужно выбирать только банки со страхованием вкладов
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

При выборе банка российским пенсионерам нужно ориентироваться на то, что им должны предлагать специальные защитные меры касательно обслуживания. В первую очередь важно, чтобы кредитная организация являлась участником системы обязательного страхования вкладов, рассказал RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Вхождение в систему страхования – это основная гарантия, что при отзыве у банка лицензии государство должно будет вернуть клиенту средства в сумме до 1,4 млн рублей, пояснил специалист. Он также посоветовал не доверять обещаниям очень высоких процентов, подчеркнув, что подобным вложениям всегда сопутствуют риски.

Кроме того, выбирать банк нужно с учетом рейтинга его надежности – обычно найти эти данные можно в публикациях аналитиков и специализированных агентств, пояснил Хаминский.

«Выбирайте банки, стабильно входящие в первую двадцатку. Важным показателем заботы о клиентах является наличие специальной горячей линии для пенсионеров, где операторы дают разъяснения доступным языком», — отметил эксперт.

Открывая вклад, важно изучить условия досрочного расторжения договора – так, деньги клиент может забрать в любое время, но, как правило, проценты при этом пересчитываются в сторону снижения. Все эти нюансы должны быть прописаны в документе. Хаминский также порекомендовал в качестве меры страхования оформить на близкого родственника доверенность – так он сможет управлять вкладом в случае, если, например, пенсионер не сможет сам прийти в банк по состоянию здоровья.

«Это простое действие поможет избежать многих проблем в будущем», — заключил юрист.

До этого директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич отметил, что лучшим способом для хранения накоплений является банковский вклад, поскольку это выгоднее и безопаснее, чем держать деньги в виде наличных. При этом часть средств эксперт посоветовал оставить в виде наличных, чтобы был доступ к деньгам на случай непредвиденных проблем со вкладом. Например, если его «заблокируют по ошибке».

Ранее юрист рассказала, как пенсионеры теряют льготы на ЖКУ из-за вкладов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами