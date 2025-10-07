На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали лучший способ для хранения накоплений

Финансист Паранич: накопления лучше хранить на банковском вкладе
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Лучшим способом для хранения накоплений является банковский вклад, поскольку это выгоднее и безопаснее, чем держать деньги в виде наличных. Об этом рассказал директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич, передает kp.ru.

При этом часть средств эксперт посоветовал оставить в виде наличных, чтобы был доступ к деньгам на случай непредвиденных проблем со вкладом. Например, если его «заблокируют по ошибке».

«Или в магазине сбой терминала произойдет. Или свет в районе выключится. Желательно иметь дома запас наличных денег на срок от двух недель до месяца. Ну и какое-то количество налички брать с собой, если куда-то едете», — сказал Паранич.

Результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что почти треть опрошенных россиян (29,6%) признались, что живут от зарплаты до зарплаты, не делая накоплений. У 15% накоплений хватит на месяц без дохода. Почти у 23% сбережений достаточно на три–шесть месяцев, у более чем 17% — на год.

Ранее россиянам назвали три варианта забрать свои пенсионные накопления.

