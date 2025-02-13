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Юрист рассказала, как пенсионеры теряют льготы на ЖКУ из-за вкладов

Юрист Гусятникова: вклад в банке может лишить пенсионеров льготы на оплату ЖКУ
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Наличие банковского вклада в ряде случаев лишает пенсионеров возможности претендовать на получение льготы на оплату ЖКУ. Об этом агентству «Прайм» рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

По ее словам, при начислении множества льгот, выплат и субсидий применяется принцип учета дохода, который учит ывает проценты, которые граждане получают от банковских вкладов.

Юрист подчеркнула, что по существующему нормативу, субсидия предоставляется, если оплата ЖКУ составляет более 22% от семейного бюджета.

Если доход от процентов по вкладу окажется выше этой планки, то субсидия не будет предоставляться.

До этого сенатор Совета Федерации России Ольга Епифанова заявила, что пенсионеры или предпенсионеры могут не платить налог на имущество.

Под это правило подпадают «гаражи, машиноместа, хозяйственные постройки до 50 квадратных метров на дачных участках, а также помещения для нужд профессиональной творческой деятельности», уточнила Епифанова.

Ранее было названо условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.

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