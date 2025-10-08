Россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости

Молоко и хлеб в российских магазинах подорожают на 1,5–2% в ноябре по сравнению с октябрем, а овощи и фрукты — на 3–5%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В ноябре 2025 года ожидается продолжение роста цен на товары первой необходимости, причем темпы этого роста, скорее всего, ускорятся по сравнению с сентябрем и октябрем. Если в сентябре месячная инфляция находилась на уровне 0,4–0,6%, то к ноябрю, по прогнозам, она может увеличиться до 0,8–1,2%. Годовая инфляция в России при этом будет стремиться к прогнозному диапазону Банка России в 7–8%», — отметил Трепольский.

По его словам, ключевым драйвером ускорения инфляции остаются ослабление рубля, эффект которого в полной мере проявится на ценах к ноябрю, и возросшие логистические издержки. Наиболее заметным подорожание может быть в категориях товаров с высокой долей транспортных расходов, подчеркнул Трепольский.

«Ожидается, что месячный рост цен на такие товары, как молочная продукция и хлебобулочные изделия, может составить 1,5–2%. А цены на овощи и фрукты могут показать рост на 3–5% за месяц, в то время как в годовом выражении подорожание в этой категории может достигнуть 15–20%», — сказал финансист.

Он пояснил, что по сравнению с сентябрем и октябрем, в ноябре также изменится влияние сезонного фактора: если в начале осени цены на овощи и фрукты нового урожая традиционно сдерживали инфляцию, то к ноябрю этот эффект иссякнет. Продукция будет поступать уже с овощехранилищ, что добавит к ее стоимости расходы на хранение, уточнил эксперт.

Таким образом, потребительская корзина в ноябре, по прогнозам, станет ощутимо дороже, а месячный темп роста цен может оказаться почти вдвое выше, чем в начале осени, заключил Трепольский.

Согласно статистике Минэкономразвития, годовая инфляция в РФ достигла 8,01% с 23 по 29 сентября против 7,99% неделю назад.

