Россиян предупредили о подорожании пива

Пиво в российских магазинах подорожает на 8-12% во второй половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Ключевым драйвером роста цен станет повышение акциза на пиво в 2025 году — для напитков крепостью до 8,6% ставка выросла с 26 до 30 рублей за литр. На динамику также повлияют курс валют, логистика и упаковка. Рост цен формируют не только налоги, но и структура себестоимости. На нее давят удорожание импортного сырья (хмель, специальные солода), колебания валют и расходы на доставку и тару (алюминиевая банка, стекло). В результате производители частично переложат издержки на покупателей», — отметил Трепольский.

По его словам, тенденция продолжится и в 2026 году: темпы удорожания пива могут ускориться до 10–20% к весне. Причины — очередная индексация акциза и подготовка отрасли к новому ГОСТу, который начнет действовать с 2027 года, пояснил эксперт. По его словам, даже при растянутом переходном периоде компаниям придется инвестировать в модернизацию и корректировку рецептур, что увеличит себестоимость и отпускные цены.

По оценке Трепольского, спрос россиян на пиво снизится умеренно, но изменится структура потребления: покупатели будут чаще уходить в более дешевые сегменты — напитки по акции, собственные торговые марки (СТМ) пива розничных сетей и предложения региональных заводов. Больше всего от падения спроса рискуют пострадать сегменты дорогого импорта и крафтового пива: его аудитория чувствительна к скачкам цен и сокращает частоту покупок, подчеркнул эксперт.

По данным Росстата на сентябрь 2025 года, цена пива в России обновила исторический максимум. В среднем за литр напитка приходится платить 196 рублей. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был на уровне 160–165 рублей.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предсказал рост цен в России из-за повышения налога на добавленную стоимость.