Брокер Сбера запустил молодежный инвестиционный турнир

Молодые инвесторы смогут побороться за стипендии и бонусы от Сбера

В приложении «СберИнвестиции» начался молодежный инвестиционный турнир «Инвест чемп», предназначенный для участников в возрасте от 16 до 25 лет, сообщает пресс-служба Сбера.

Его участники получат доступ к эксклюзивным обучающим материалам, а победители смогут рассчитывать на стипендии от СберИнвестиций с общим призовым фондом 20 млн рублей и другие бонусы от банка. Регистрация продлится до 15 ноября, а завершение турнира запланировано на 1 декабря. Итоги подведут до 26 декабря.

«Опыт «Биржевых гонок» показал, что такие чемпионаты пользуются популярностью среди инвесторов всех возрастов — и молодежь не исключение. Каждому десятому участнику Сезона биржевых гонок — до 25 лет. А в прошлом году победитель номинации «Молодежь» всего за два месяца заработал 22%», — отметила руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

По ее словам, мероприятие поможет освоить основы инвестирования в игровой форме, проверить свои силы и получить ощутимые бонусы.

«Особое внимание мы уделяем повышению осознанности молодых инвесторов, поэтому предложим участникам турнира серию вебинаров от профессионалов фондового рынка, которые обогатят их знания и помогут в принятии торговых решений», — добавила она

Участникам необходимо достичь максимальной доходности портфеля по итогам турнира. При этом учитывается только процент доходности, а не объем вложенных средств: начать можно с 1000 рублей на брокерском счете.

В рамках чемпионата участники пройдут серию вебинаров и обучающий курс, который позволит расширить знания в сфере инвестиций и сразу применить их на практике.

Для участия в турнире необходимо иметь действующий брокерский счет в Сбере или открыть его, установить приложение «СберИнвестиции», пройти обучение, сдать тест и совершить сделки на сумму от 1000 рублей.

Турнир предлагает несколько форматов участия: в составе команд вузов (доступно более 700 учебных заведений), команд «Сборная вузов» (для тех, кто не нашел свой вуз в списке) и свободное участие для тех, кто не обучается в вузе.

В рамках турнира будет формироваться как командный, так и общий рейтинг участников, который можно отслеживать в приложении. В каждой команде вуза определят трех призеров, которые будут получать ежемесячные стипендии от СберИнвестиций в течение года.