В Совфеде РФ назвали приоритет бюджета до 2028 года

Приоритетами бюджета на 2026-2028 годы являются поддержка Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», передает РИА Новости.

«Основные приоритеты бюджета очевидны. <...> Это, прежде всего, поддержка наших Вооруженных сил, обеспечение безопасности общества и государства, также безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, перед семьями с детьми, перед участниками специальной военной операции», — сказала она.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дополнительные поступления в российский бюджет от повышения налогов в 2026 году составят 2,3 трлн рублей.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2% и составит 22%. Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

