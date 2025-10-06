Министр финансов рассказал, сколько получит бюджет РФ от повышения налогов

Дополнительные поступления в российский бюджет от повышения налогов в 2026 году составят 2,3 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации, передает ТАСС.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2% и составит 22%.

Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

Силуанов заявлял, что повышение стандартной ставки НДС в качестве дополнительной меры обусловлено наименее негативным влиянием на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.

Помимо этого, власти хотят снова повысить утильсбор. Минпромторг предложил с 1 ноября 2025 года пересмотреть способ исчисления и ввести прогрессивную шкалу утильсбора, привязанную к типу и мощности двигателя. Предлагается оставить льготный утильсбор только для машин с мощностью мотора менее 160 л.с.

