На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр финансов рассказал, сколько получит бюджет РФ от повышения налогов

Силуанов: бюджет РФ получит дополнительно ₽2,3 трлн от повышения налогов
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Дополнительные поступления в российский бюджет от повышения налогов в 2026 году составят 2,3 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации, передает ТАСС.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2% и составит 22%.

Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

Силуанов заявлял, что повышение стандартной ставки НДС в качестве дополнительной меры обусловлено наименее негативным влиянием на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.

Помимо этого, власти хотят снова повысить утильсбор. Минпромторг предложил с 1 ноября 2025 года пересмотреть способ исчисления и ввести прогрессивную шкалу утильсбора, привязанную к типу и мощности двигателя. Предлагается оставить льготный утильсбор только для машин с мощностью мотора менее 160 л.с.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами