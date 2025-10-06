На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Альфа-Банк запустил мультсериал-игру о работе будущего

Альфа-Банк презентовал мультсериал-игру «Альфа. Сердца. Технологии»
true
true
true
close
Harbucks/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк представил мультсериал-игру «Альфа. Сердца. Технологии», приуроченную к старту голосования за лучшего работодателя на платформе hh.ru, где банк два года подряд занимает первое место, сообщила пресс-служба финансовой организации.

Уточняется, что герои игры — это сотрудники банка будущего, которые летают на работу на космолетах, тренируют роботов и сталкиваются с новыми вызовами, продолжая искать себя и свои возможности. Игроки могут выбрать персонажа, управлять его талантами и испытать себя в мире, где технологии и ИИ соединяются с человеческим опытом.

Кроме игры, Альфа-Банк выпустил также мини-сериал о работе будущего, в котором подчеркивается важность взаимодействия людей и технологий.

«Мы стараемся каждый день стать чуточку лучше, чем вчера. Обмениваемся идеями, помогаем друг другу и заботимся о коллегах. Работа в Альфа-Банке — не просто труд, здесь можно расти, пробовать и находить то, от чего горят глаза», — отметила руководитель дирекции развития бренда работодателя Юлия Фомина.

