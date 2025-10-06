На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько семей откажутся от поездок из-за новых правил выезда

Финансист Селезнев: до 1 млн семей откажутся от поездок из-за новых правил выезда
PH888/Shutterstock/FOTODOM

До 1 млн семей могут отказаться от поездок в Абхазию и Белоруссию из-за требований о наличии загранпаспортов для детей с 20 января 2026 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, ссылаясь на оценки туроператоров.

«Представители туроператоров дают оценки в сотни тысяч и даже до миллиона семей за целый год, которые не поедут в Абхазию и Белоруссию. Речь о категории туристов, которые в принципе не бывают за пределами бывшего СНГ. Абхазия обычно идет в дополнение к поездке в Сочи, а Белоруссия — санаторным направлением. То есть это не те поездки, под которые берут целый тур, и вопрос цены тут не столь важен. Пошлина за паспорт на ребенка составляет всего 1 тыс. рублей (5-летний паспорт) и до 3 тыс. рублей (биометрический)», — отметил Селезнев.

По его словам, в этой ситуации размер госпошлины — не решающий фактор. Селезнев пояснил, что куда важнее дополнительные формальности: многим непривычно держать по два-три паспорта и разбираться, зачем это нужно. Часть семей не пойдет ради экскурсии в Абхазию или автопоездки в Белоруссию оформлять документы — они просто выберут другое направление, заключил Селезнев.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что российских детей обяжут оформлять загранпаспорт для выезда в некоторые страны.

