Российских подростков обяжут оформлять загранпаспорт для выезда в некоторые страны

С 20 января российским подросткам для выезда из страны понадобится загранпаспорт
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

С 20 января 2026 года российские подростки с 14 лет при поездках в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию должны будут предъявлять заграничный паспорт. Об этом сообщили в миграционной службе МВД.

Новое правило будет действовать вне зависимости от того, сопровождает ребенка родитель или другое лицо. При этом дети старше 14 лет и взрослые граждане России по-прежнему смогут въезжать в эти страны по внутреннему паспорту. В ведомстве рекомендовали заранее оформить заграничный паспорт для несовершеннолетних, чтобы избежать проблем при пересечении границы.

В ведомстве отметили, что детям, которые выехали по свидетельству о рождении до указанной даты, разрешат возвращаться в страну по тому же документу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что россиянам, которые собираются в поездки за рубеж с детьми, стоит сразу оформить им загранпаспорта.

Как получить загранпаспорт в МФЦ и на «Госуслугах», какие документы нужны для оформления, какой вид загранпаспорта выбрать и сколько денег понадобится для уплаты госпошлины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, через какие страны россияне чаще всего оформляют шенгенские визы.

