Финансист рассказал о судьбе рубля до середины октября

Укрепление рубля, фиксируемое на уходящей неделе, связано с пересмотром ожиданий по ключевой ставке, но подобное явление еще может измениться. Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Финансист отметил, что в настоящее время на валютном рынке России наступила относительная стабильность.

«Курс рубля поддерживается интервенциями ЦБ, ожиданиями решений по ставке и слабостью доллара на мировых рынках. Сокращение объемов ежедневных продаж валюты и золота в рамках бюджетного правила может объясняться уменьшением потребности в дополнительных рублевых поступлениях», — сказал эксперт.

Шнейдерман добавил, что в настоящее время базовым сценарием является сохранение ключевой ставки на уровне 17%. По его словам, данный факт позволит поддержать рубль и привлекательность рублевых инструментов. При этом негативными факторами до середины осени могут стать цены на нефть, расширение санкций и рост спроса на валюту, уточнил глава департамента.

2 октября главный экономист «БКС Мир инвестиций» ⁠Илья Федоров сообщил, что доллар будет стоить 80–83 рубля на следующей неделе, евро — 94,5–98 рублей, юань — 11,25–11,7 рубля. По его словам, последовавшее плавное ослабление рубля прекратилось в преддверии налогового периода, который совпал с переоценкой аналитиками траектории ключевой ставки.

